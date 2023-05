Briga de irmãos acaba com um no hospital e outro preso, em Califórnia

Da Redação

A PM atendeu a ocorrência nesta segunda-feira (15)

Uma briga entre dois irmãos acabou com um deles no hospital e o outro preso nesta segunda-feira (15), em Califórnia, município do Vale do Ivaí. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento, por volta das 11h12, quando o irmão agredido deu entrada com diversos ferimentos.

No local, os militares constataram que a vítima possuía ferimentos no braço direito e duas lesões na cabeça. Apesar dos ferimentos serem considerados leves, a equipe médica informou às autoridades que o homem seria encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, pois passou recentemente por uma cirurgia na coluna e precisaria realizar alguns exames.

Logo em seguida, a equipe policial se dirigiu até a residência do autor das agressões. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que frequentemente possui desentendimentos com o irmão. Nesta segunda-feira (15), ele teria encontrado o familiar em uma rua da cidade e, então, foi tirar satisfação sobre "assuntos pendentes da família".

Diante dos fatos, os agentes da PM de Califórnia deram voz de prisão e conduziram o homem até a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, não foi necessário o uso de algemas.

