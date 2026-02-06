Leia a última edição
--°C | Apucarana
Vale do Ivaí

PREOCUPAÇÃO

Briga com pedradas assusta moradores no centro de Jandaia do Sul

Moradores acionaram a equipe após risco de danos a veículos; envolvidos fugiram antes da chegada da viatura

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 08:25:53 Editado em 06.02.2026, 08:25:49
Autor A briga assustou os moradores - Foto: Reprodução

Uma briga entre dois homens mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (5), na Rua Uirapuru, no centro de Jandaia do Sul. O chamado foi motivado por uma troca de pedradas em plena via pública.

LEIA MAIS: Homem sofre traumatismo craniano após ser agredido a pauladas em Apucarana

Conforme o relatório policial, testemunhas relataram que os indivíduos arremessavam pedras um contra o outro. A preocupação de quem passava pelo local era de que os objetos atingissem pedestres ou veículos que estavam estacionados ao longo da rua.

Quando a equipe chegou ao endereço indicado, os envolvidos já haviam deixado o local. Populares confirmaram aos policiais que a confusão realmente aconteceu, mas que a dupla se dispersou momentos antes da aproximação da viatura.

Os policiais realizaram buscas por toda a região central e proximidades, mas ninguém foi localizado ou identificado. A Polícia Militar manteve o patrulhamento preventivo nas imediações para evitar que a briga recomeçasse e garantir a ordem no setor.

