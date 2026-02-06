Briga com pedradas assusta moradores no centro de Jandaia do Sul

Uma briga entre dois homens mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (5), na Rua Uirapuru, no centro de Jandaia do Sul. O chamado foi motivado por uma troca de pedradas em plena via pública.

Conforme o relatório policial, testemunhas relataram que os indivíduos arremessavam pedras um contra o outro. A preocupação de quem passava pelo local era de que os objetos atingissem pedestres ou veículos que estavam estacionados ao longo da rua.

Quando a equipe chegou ao endereço indicado, os envolvidos já haviam deixado o local. Populares confirmaram aos policiais que a confusão realmente aconteceu, mas que a dupla se dispersou momentos antes da aproximação da viatura.

Os policiais realizaram buscas por toda a região central e proximidades, mas ninguém foi localizado ou identificado. A Polícia Militar manteve o patrulhamento preventivo nas imediações para evitar que a briga recomeçasse e garantir a ordem no setor.

