Homem sofre traumatismo craniano após ser agredido a pauladas em Apucarana

Um homem de 36 anos ficou gravemente ferido após ser alvo de uma agressão violenta na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A vítima foi atingida por diversos golpes de madeira na região da cabeça.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a equipe foi inicialmente acionada para comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) Júlia Reinkinchoski. No entanto, devido à gravidade das lesões, o homem já havia sido transferido por uma ambulância do Samu para o Hospital da Providência.

No hospital, os policiais conseguiram conversar brevemente com a vítima. O homem relatou que foi atacado com pedaços de madeira, mas afirmou que não sabe dizer quantas pessoas participaram da agressão e nem soube identificar os responsáveis pelo crime.

A equipe médica informou que o paciente sofreu um traumatismo craniano. Até o fechamento do boletim de ocorrência, não haviam sido divulgadas novas atualizações sobre o quadro clínico do homem.

A Polícia Militar registrou o caso como lesão corporal e encaminhou o documento para a Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar a motivação e a autoria do ataque.







