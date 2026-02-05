Batida na PR-082 mobiliza Samu entre São João do Ivaí e Lunardelli
Saveiro e Sandero se envolvem em acidente na PR-082 em trecho tráfego de máquinas agrícolas
Na manhã desta quinta-feira (5), dois carros se envolveram em uma colisão na PR-082, entre São João do Ivaí e Lunardelli. O acidente aconteceu em um trecho rural, conhecido pelo tráfego de máquinas agrícolas durante a safra.
De acordo com relatos dos próprios motoristas, ambos tentaram desviar de um pulverizador que acessava a rodovia a partir de uma lavoura. Na manobra, os veículos se aproximaram demais e colidiram lateralmente.
Os carros envolvidos foram um Volkswagen Saveiro e um Renault Sandero. No Saveiro, o airbag protegeu o condutor, que apresentou dor no peito. Já o motorista do Sandero sofreu escoriações e queixou-se de dor no ombro.
As vítimas estavam conscientes e receberam atendimento no local pelo Samu de São João do Ivaí. O tráfego seguiu normalmente, sem necessidade de interdição da rodovia.
A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e deve registrar o acidente.
