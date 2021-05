Avança a pavimentação com pedra irregular em Ivaiporã

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após anunciar em março o programa de pedra irregular em 40 quadras no município de Ivaiporã, a administração Carlos Gil e Marcelo Reis concluiu obras na Vila Nova Porã (Rua Pires), Jardim Itapoá (Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva) e Jardim Paraná (Ruas Campo Mourão e Rua Curiúva).

No Jardim Itapoá a Prefeitura deu sequência aos trabalhos na Rua Pedro Vanzela Filho, onde os moradores passarão a ter melhor qualidade de vida após a conclusão da pavimentação com pedra irregular.

Quando assumiu a gestão 2021/2024 o prefeito Carlos Gil solicitou um levantamento ao Departamento Municipal de Obras e concluiu que cerca de 200 quadras precisam de investimentos – 140 de pavimentação com pedra irregular e aproximadamente 60 de asfalto.

As obras de pedra irregular e asfalto fazem parte da 108ª proposta do plano de governo, que contempla acessibilidade e mobilidade urbana.

O programa de pedra irregular será executado no Jardim Alvorada II, Jardim Paraná, Vila Esperança, Jardim Europa, Jardim Luiz XV, Vila Santa Maria, Jardim Itaipu, Jardim Guanabara II, Colônia Prefeitura, Vila Nova Porã I e Secção B, Vila Nova Porã II, Bleis Guergoletti, via próxima ao Lago Ambiental Jardim Botânico e nos distritos do Alto Porã, Jacutinga e Santa Bárbara.

* Assessoria Imprensa PMI