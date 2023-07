Autor de triplo homicídio pretendia matar também sogros, diz delegada

Crime foi registrado no Distrito do Luar

O atirador que matou três pessoas em São João do Ivaí (PR), incluindo a cunhada, planejava também matar o sogro e a sogra. É o que apontam as investigações iniciais da Polícia Civil, segundo afirmou nesta segunda-feira (24) a delegada Kethilin Schwingel Iurino, responsável pelo caso. Ela ouviu 11 testemunhas até agora e afirmou que o suspeito voltou para casa para recarregar a pistola para matar também o casal de idosos, que tem cerca de 70 anos. O homem apontado como autor dos disparos, de 49 anos, se apresentou no domingo (23) e está preso em Ivaiporã (PR).

O triplo homicídio foi registrado no Distrito do Luar, na zona rural do município. O atirador matou a tiros João Lomba, 47, e a esposa dele, Edvane, 46, na frente da residência do casal. O homem morreu no local, enquanto a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima foi o ex-vereador e motorista da ambulância da saúde de São João do Ivaí, Valdeci Farias de Oliveira, 52. Ele foi chamado para ajudar no socorro às vítimas. O assassino, ao retornar ao local, também executou Valdeci.

Segundo a delegada, todos se conheciam e tinham relações familiares e pessoais. Edvane era irmã da esposa do atirador. Já a ex-mulher de Valdeci, segundo a delegada, teria mantido um relacionamento com o autor do crime. Por conta dessa suposta traição, havia uma desavença entre o homem preso pelo crime e a cunhada, e também com o ex-vereador, ainda conforme as investigações.

“Identificamos hoje (segunda-feira), ouvindo o sogro do autuado, que o autor (do crime) passou na frente da residência dele, no momento em que estava conversando com a filha Edvane, e fez um gesto de ameaça. A Edvane foi para casa, que fica na mesma rua, onde depois seria morta juntamente com marido na frente da residência. O autor, pelo que nós averiguamos, descarregou a arma com 17 tiros e voltou para casa, que fica a1,5 mil metros, e recarregou a pistola. A intenção dele era ceifar a vida dos sogros. Todavia, quando viu o Valdeci prestando socorro (ao casal João e Edvane), por já ter essa animosidade entre eles, acabou ceifando a vida do Valdeci e se evadindo do local”, conta a delegada. Ela observa que a arma, no entanto, não foi apreendida até esta segunda-feira.

Ela diz acreditar que Valdeci não seria o alvo inicial, mas o casal Edvane e João Lomba e, posteriormente, os sogros. No entanto, acabou atirando contra Valdeci que estava prestando o socorro e também em direção à atual convivente do ex-vereador, de 43 anos, que estava na frente da residência onde ocorreu o crime. Ela conseguiu fugir em uma moto Honda Biz e não foi atingida.

Foto por Canal HP/Reprodução Vítimas do triplo homicídio foram sepultadas no domingo (23)

O atirador deve responder por três homicídios qualificados e ainda por uma tentativa de homicídio. As vítimas foram sepultadas no domingo (23).

O TNOnline tenta contato com a defesa do suspeito do crime, mas ainda não conseguiu localizá-lo.

