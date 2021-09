Após chuva de granizo, Câmara de Jandaia muda de endereço

Da Redação

A forte chuva de granizo que atingiu Jandaia do Sul no dia 8 de setembro fez estragos em quase 2,4 mil casas, prédios comerciais e públicos. Um dos locais que sofreu grandes estragos foi a Câmara Municipal da cidade, que precisou ser transferida para outra localidade nos dias 11 e 12 de setembro.

De acordo com o presidente João Paulo Bosio, toda a parte interna foi afetada pela chuva de granizo. Provisoriamente, a câmara agora vai atender na Avenida Anunciato Sonni, 2.945, no Parque Industrial. A expectativa é que as sessões retornem na segunda-feira (20). "Queremos voltar na segunda, estamos esperando para saber o prejuízo em nossos equipamentos, mas deve ter sessão na segunda às 19h30, transmitida online e com a presença de público, respeitando as regras sanitárias de 30% da capacidade do espaço. A parte administrativa da casa de leis foi muito prejudicada. Por isso, em uma medida preventiva, com ajuda da diretora Andrea Zani, foi feita uma mudança emergencial para transferir a Câmara Municipal para outra localidade", explica.

Nesta segunda-feira (13), conforme João Paulo, a sessão ordinária foi suspensa para que a parte administrativa pudesse fazer um balanço dos computadores, armários, eletrodomésticos e eletrônicos atingidos pela chuva. "Já estamos preparando um planejamento para reforma ou até a construção de uma sede própria, haja vista que o prédio que a câmara utiliza é da prefeitura municipal de Jandaia do Sul", complementa.

Para o presidente, a Câmara tem a prerrogativa de falar pelo povo. "Vamos realizar vários debates para tomar a melhor decisão para o futuro da Câmara Municipal. Precisamos de um prédio funcional com inovações físicas e tecnológicas, dinamizar o trabalho. Temos toda uma trajetória de história com elaborações de leis, requerimentos indicações para preservar", ressalta.

