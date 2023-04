Após chacina em Blumenau, São João do Ivaí anuncia plano de segurança

Da Redação

Prefeita Carla Emerenciano

A chacina que ocorreu na manhã dessa quarta-feira (05), na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, que tirou a vida de quatro crianças de 3 a 7 anos, está gerando um alerta em todo país em relação à segurança nas escolas e instituições de ensino. Nesta quinta-feira (6), a prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano, anunciou um plano de ações aumentar a segurança nas escolas municipais.

Segundo a prefeita, que concedeu entrevista ao Canal HP, as seguidas notícias envolvendo insegurança no ambiente escolar - na semana passada um estudante matou uma professora em uma escola em São Paulo - deixam todos preocupados se o ambiente escolar ainda é um local seguro.

“Me reuni com a equipe e tomaremos as primeiras providências, como colocar uma ronda terceirizada nas imediações das escolas municipais e trancar os portões durante todo o período de aula. Estas medidas já serão colocadas em prática de imediato”, anuncia a prefeita.

Carla destaca que outras medidas serão tomadas, mas que será necessário um tempo de implementação, por causa do processo licitatório. “Vamos fazer a aquisição de câmeras de segurança e detector de metais. Além disso, faremos um levantamento em todas as escolas para reforçar a segurança nos muros e cercas, afinal, nas escolas estão nossos bens mais preciosos”, concluiu.

A prefeita acrescenta que como mãe, não está se sentindo em paz e que utilizará de sua condição como gestora para tomar todas as medidas que estiverem ao seu alcance. “Dentro deste contexto, também reforçaremos o atendimento psicológico dos nossos alunos, porque não podemos pensar apenas no inimigo externo. Precisamos aceitar que o mundo mudou e que não podemos mais ficar contando com a sorte. Temos que evitar o pior e parar de acreditar que nada acontecerá”.

Além das providências no âmbito municipal, a gestora acredita que a situação entrará na pauta estadual e federal e que outras medidas serão acrescentadas.

No mês de março, o município registrou um incidente que ganhou repercussão estadual, após um pai que estava em uma escola municipal para discutir uma questão de disciplina ter invadido uma sala de aula e ameaçado um colega do filho. A justiça concedeu uma medida protetiva em relação a criança, que tem quatro anos e está no ensino infantil.

Na semana passada, a justiça determinou o afastamento por 30 dias de um adolescente que agrediu um colega e ameaçou diretor e uma professora de um colégio estadual do município.

Outros municípios da região estão anunciado novas medidas de segurança. Em Arapongas, um aplicativo está sendo desenvolvido com essa finalidade. Leia aqui.

