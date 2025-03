Adolescente de 14 anos é perseguida na saída da escola em Califórnia

continua após publicidade

Uma adolescente de 14 anos, moradora de Califórnia (PR), foi perseguida após sair do colégio na tarde desta segunda-feira (24). A garota relata que essa é a segunda vez que o mesmo homem a persegue e, que quando saiu da escola, ele estava parado do outro lado da rua a esperando.

Quando a menina percebeu que estava sendo seguida, mudou de direção e acelerou o passo para conferir se o suspeito iria para outro lugar. "Ele também começou a andar mais rápido atrás dela", informa a Polícia Militar (PM). Com medo, a adolescente correu até o trabalho da mãe. Nesse momento, o homem fugiu.

A mãe da garota chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Conforme o documento, as características do perseguidor são: homem mais velho, alto, magro, negro, com camiseta, calça e tênis preto. O suspeito também estava com um gorro na cabeça e a calça era curta, deixando a mostra uma tatuagem na canela.

