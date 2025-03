Traficante foragido da Justiça é preso pela PM em Apucarana

Um traficante foragido da Justiça, com três mandados de prisão em aberto, foi preso pela Polícia Militar (PM) de Apucarana na noite desta segunda-feira (25). Ele foi encontrado em uma residência localizada no bairro Jardim Trabalhista, após denúncia de tráfico de drogas no local. Com apoio da equipe do Canil, foram localizadas maconha e cocaína na casa.

De acordo com a PM, o homem foi localizado no quintal do imóvel e tentou fugir pulando o muro dos fundos da residência. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão. Conforme o boletim de ocorrência, foi necessário levá-lo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois o homem machucou a barriga no momento em que tentava fugir dos policiais.

O cão policial Bud encontrou 985 gramas de maconha e 85 gramas de cocaína enterrados no quintal. Outros itens como balança de precisão, sacos plásticos, plástico film, caderno de anotações com movimentação da comercialização das drogas e pequeno funil também foram apreendidos.

