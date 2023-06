Adolescente de 13 anos é flagrado vendendo LSD em Califórnia

Porção de maconha e LSD estavam com adolescente

Um adolescente de 13 anos foi apreendido em flagrante nesta segunda-feira (5) pela Polícia Militar (PM) de Califórnia após ser flagrado com uma porção de maconha e 25 pontos de LSD. A apreensão do menor aconteceu perto da quadra de esportes da Rua Luis Gasparetto, após denúncias anônimas alertarem a PM sobre a venda de drogas no local.

Quando os policiais chegaram ao local citado na denúncia, encontraram quatro adolescentes de 17, 16 e 13 anos no local. O suspeito de traficar, um dos adolescentes de 13 anos, ao perceber a aproximação policial, tentou descartar uma carteira de couro. Nesta carteira, os policiais encontraram uma pequena porção de maconha e 25 pontos de LSD - a droga sintética é comercializada em pedaços de papel -, além de R$ 120 e um celular. Tudo foi apreendido e encaminhado, junto ao menor para, a Delegacia de Marilândia do Sul.

