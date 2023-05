Califórnia: após pitbull sumir, família oferece recompensa de R$ 3 mil

Mercedes com a Kira, quando ainda era filhote

Kira, com a dona Mercedes Angélico, de 85 anos

Uma família de Califórnia, norte do Paraná, está oferecendo uma recompensa de R$ 3 mil para quem encontrar a Kira, cachorra pitbull que está desparecida desde a madrugada do dia 17 de maio e deixou a idosa Mercedes Angélico, de 85 anos, bastante triste e preocupada. Veja o vídeo abaixo.

Segundo o filho da idosa, Daniel Angélico, a cachorra sempre retorna depois de 'dar uma volta' na rua, mas na data do sumiço, quando ela saiu depois dos donos terem esquecido o portão aberto, não retornou. "Não sabemos o que aconteceu, ela gosta muito de andar de carro e então se alguém a chamou, ela deve ter entrado", contou.

Daniel diz que o animal é muito dócil e o desaparecimento deixou a mãe dele muito abalada. "Ela tem 8 anos, pegamos desde filhote, muito companheira da gente, principalmente da minha mãe, que ficou super mal, não queria nem comer quando a Kira desapareceu", disse.

Ainda segundo o dono, a cachorra está com um tumor e, inclusive, uma cirurgia estava marcada para tratar. "Ela tem um tumor entra a primeira e a segunda tetinha do lado direito. Levamos no médico quando estava bem pequenininho, mas cresceu bastante e estava até marcado uma cirurgia. E aí iria ver se seria necessário uma mastectomia ou apenas tirar o tumor", relatou Daniel.

Uma câmera de segurança da residência, localizada na Rua Miriam Marçal, área central de Califórnia, registrou o momento em que a Kira sumiu. Assista:

Informações sobre o paradeiro do cachorro podem ser repassadas ao Daniel, pelo telefone (43) 99906-6144, ou para a esposa Célia, no (43) 999602-4205.

