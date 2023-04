Adolescente autor de ameaça a escola é apreendido em Borrazópolis

Da Redação

Postagem publicada em redes sociais

Uma operação conjunta da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, norte do Paraná, apreendeu, em cumprimento de mandado expedido pela Justiça da Comarca de Faxinal, na manhã desta sexta-feira (14) um adolescente de 14 anos responsável por perfis em redes sociais que anunciavam massacres em escolas. O jovem era estudante da escola apontada como alvo e foi apreendido em casa, no município de Borrazópolis. Segundo a polícia, o adolescente não tinha nenhum plano ou armamento em seu poder e as postagens não passavam de fake news.

Segundo o delegado Ricardo Toledo, o adolescente mantinha três páginas nas redes sociais, uma pessoal, e duas com teor de ameaça. A primeira ameaça foi deflagrada no último dia 10 de abril, em um colégio de Borrazópolis, e gerou evacuação da instituição. Outra página mantida pelo adolescente continha ameaças direcionadas a colégios de Apucarana. "Nessa, no entanto, ele não apontava alvos específicos", comenta.



O delegado destaca que a partir da primeira postagem, a Polícia Civil deflagrou uma investigação conjunta para identificar a ameaça. "Nós conseguimos a identificação da conta em 36 horas, mas esperamos a expedição dos mandados para agir. Nesse meio tempo, o adolescente foi monitorado preventivamente", comenta.

O adolescente, afirma ao delegado, se mostrou surpreso com a apreensão e afirmou, em depoimento, que as postagens não passaram de brincadeira. O menor não tem nenhum histórico de ato infracional junto à Polícia Civil e também em seu histórico escolar. Professores da escola, ouvidos pela polícia, descreveram o adolescente - que mora com a mãe e irmãos - como um aluno retraído e pouco comunicativo. A mãe do adolescente ficou bastante nervosa e precisou de atendimento médico. Ela não tinha conhecimento desse comportamento do filho.

O adolescente foi recolhido temporariamente à Delegacia até abertura de vaga em um Centro de Socioeducação (Cense) para cumprimento da medida de internamento temporário decretada pela Justiça. Segundo a polícia, o adolescente vai responder pelos crimes de ameaça e perseguição e também pela contravenção de causar alarde. "É uma resposta rápida e contundente da Polícia Civil inclusive como um aviso a quem dissemina falsas ameaças", afirma o delegado.

O delegado-chefe da 17ª SDP de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, complementa que a Polícia Civil está monitorando atentamente redes sociais. "A polícia está atenta, estamos ouvindo alunos e diretores de várias escolas e estamos investigando. A disseminação de fake news é algo grave no momento em que vivemos", comenta.

Um balanço divulgado na última quarta-feira (12) pela Secretaria de Estado da Segurança apontava que 44 adolescentes foram apreendidos no estado desde o início aos ataques às escolas por divulgarem nas redes sociais conteúdos de ameaças e supostos ataques às instituições.

