Ação violenta: câmeras flagram invasão de residência no Vale do Ivaí

Um dos criminosos estava com uma arma longa e outros três com pistolas

Uma propriedade rural da cidade de Cruzmaltina, no Vale do Ivaí, foi invadida na noite desta quarta-feira (26) por criminosos fortemente armados. Câmeras de segurança flagraram a ação dos suspeitos (assista abaixo). Pai e filho estavam na residência no momento do roubo.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 22 horas para atender a ocorrência. No entanto, de acordo com relato das vítimas, os criminosos invadiram a propriedade, localizada na PR-272, por volta das 20h45.

Segundo o proprietário do imóvel, de 62 anos, ele e seu pai estavam na sala da residência quando quatro indivíduos armados arrombaram a porta do cômodo. As vítimas foram amarradas e os criminosos perguntavam sobre dinheiro e armas. Um deles estava com uma arma longa e outros três com pistolas.

Conforme boletim de ocorrência, foram levados do local uma caminhonete GM/S10 de cor branca, um GM/Agile também branco, 3 TVs Smarts, 1 celular Moto g22 preto, 3 relógios, cartões e documentos, além de R$ 450 em dinheiro.

Após a ação violenta, os criminosos fugiram. A equipe da PMPR realizou patrulhamento pela região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeitos. As vítimas foram orientadas. Assista aos registros das câmeras de segurança: null - Vídeo por: Reprodução

