Rodada de Negócios ACIA e SEBRAE surpreende empresários

Da Redação

Atualização: 07 de abril, 2022, às 17:25

A primeira Rodada de Negócios pós pandemia surpreendeu os empresários participantes. O evento, que é uma realização da ACIA de Apucarana, em parceria com o Sebrae, é o primeiro de quatro que serão realizados neste ano. O empresário, Mauro Eugênio, da Magno Sol Energia Solar diz que iniciativa foi muito positiva para os empresários. “Estamos saindo de um momento de pandemia, onde o comércio e as negociações estavam retraídos. Ter a oportunidade, como tivemos hoje, de falar com outros empresários ou decisores de negócios é muito difícil. Saio feliz, com 20 possíveis clientes em potencial que vou trabalhar”, diz Mauro Eugenio. O empresário, Ruan Francisco, da John Roger relata que foi a primeira vez que participou desta rodada. “Fiquei surpreso, porque conheci aqui vários fornecedores que podem me atender. Produtos que comprava de fora e que agora pretendo prestigiar destas empresas apucaranenses. Também participei para ver se eles conhecem a marca e ouvi que os filhos, sobrinhos, etc, compram. Este feed back é importante”, frisa Ruan.