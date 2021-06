Medo de ser internado? Profissional orienta; assista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O medo de contrair a Covid-19 já faz parte da rotina das pessoas, porém, agora o medo de ser internado e principalmente entubado está cada vez mais presente nos pacientes.

Recentemente um Guarda Civil Municipal de Apucarana, fugiu do hospital ao saber que seria internado.

O psicólogo Gleison Reis repassou que esse medo vem crescendo conforme a pandemia avança e com as informações que a pessoa tem acesso. "Esse medo já era previsto, com o agravamento da pandemia, aumentaram os casos de transtornos traumáticos, ansiedade, não temos muito controle em relação ao medo", explica.

O profissional conversou com o repórter Cezar Neves; Veja:

