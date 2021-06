GCM Apucarana com covid foge ao saber que seria internado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na noite desta segunda-feira (7), um Guarda Civil Municipal, de Apucarana, diagnosticado no dia 26 de maio com Covid-19, ficou assustado ao saber que precisaria ser internado por conta de complicações da doença e fugiu do Hospital da Providência.

Conforme informações da GCM, o profissional está se sentindo bem e está em casa, isolado, fazendo o tratamento para a covid. Além disso, ele disse que se piorar, volta para o hospital. Ainda de acordo com a GCM, todos os guardas estão vacinados.

A enfermeira que atendeu o paciente relatou à Polícia Militar, que também foi informada e acionada, que ele começou com os sintomas há 10 dias e começou a piorar nos últimos três dias.

Além disso, a solicitante completou que os sintomas atuais é dor pleurítica mais dispneia com saturação 90%. Conforme o boletim da PM, a enfermeira foi orientada sobre o fato e foi entregue o protocolo da ocorrência.

Covid Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais seis óbitos e 141 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (7) em Apucarana. São agora 365 mortes provocadas pela doença e 14 mil diagnósticos positivos do novo coronavírus no município.