Apucarana confirma mais 6 óbitos e 141 novos casos de Covid

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais seis óbitos e 141 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (7) em Apucarana. São agora 365 mortes provocadas pela doença e 14 mil diagnósticos positivos do novo coronavírus no município.

O primeiro óbito é de um homem de 55 anos, com hipertensão arterial e diabetes. Ele foi internado em 30 de maio e morreu em 1º de junho. O segundo óbito é de um homem de 56 anos, com esquizofrenia. Ele foi internado em 29 de maio e morreu em 2 de junho. O terceiro óbito é de um homem de 57 anos, sem comorbidade. Ele foi internado em 25 de maio e morreu no sábado (5).

O quarto óbito é de uma mulher de 28 anos, com quadro de obesidade. Ela foi internada em 2 de maio e morreu no domingo (6). O quinto óbito é de uma mulher de 73 anos, com pneumopatia. Ela foi internada em 30 de maio e morreu em 2 de junho. O sexto óbito é de uma mulher de 52 anos, com hipertensão arterial e diabetes. Ela foi internada em 2 de junho e morreu no mesmo dia.

Os 141 novos resultados positivos para Covid-19 são 70 homens com idades entre 8 e 83 anos e 71 mulheres com idades entre 3 e 73 anos. Todos estão isolamento domiciliar.

Ainda segundo o boletim da AMS, Apucarana tem mais 349 suspeitas em investigação. O número de recuperados chega a 11.645. O número de monitorados atualmente é de 2.762.

São 64 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 8 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 56 em leitos de enfermaria. O município tem 1.990 casos ativos da doença.