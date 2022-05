Apucarana ganha nova agência do Sicoob Aliança; veja

Da Redação

Atualização: 18 de maio, 2022, às 09:56

O Sicoob Aliança inaugurou nesta terça-feira, 17, uma nova agência em Apucarana, na Avenida Curitiba, 1.335. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades do município e região, além do anfitrião, presidente do conselho de administração do Sicoob Aliança, Osnei José Simões Santos, conselheiros, colaboradores e cooperados do empreendimento. Segundo o presidente do conselho de administração do Sicoob Aliança, Osnei José Simões Santos, a inauguração deste espaço representa um importante capítulo na história do Sicoob Aliança, que sempre foi um grande incentivador do empreendedorismo em Apucarana, na região e em todas as comunidades onde está presente, tanto no estado do Paraná como em São Paulo. “A nova agência vai melhorar ainda mais o atendimento aos cooperados, oferecendo um ambiente amplo e confortável, pensado especialmente para fazer com que eles se sintam em casa. Um projeto que demonstra a consolidação da nossa cooperativa, e que contribui diretamente para o crescimento do município de Apucarana”, disse.