Yasmin Brunet revela a fã que já viu discos voadores

A atriz Yasmin Brunet, ex-companheira do surfista Gabriel Medina, interagiu com seus seguidores no Instagram. Alguns fizeram perguntas a modelo e uma delas era a respeito de experiências sobrenaturais.

"Você, alguma vez, já viu um disco voador?”, perguntou um fã. “Já vi algumas vezes. Sei que tem muita gente que não acredita, mas quando você vê um não tem como negar. Realmente, é uma coisa muito diferente do que qualquer coisa que a gente já viu”, disse Brunet.

Após isso, um outro internauta quis saber se a atriz tinha algum dom espiritual. “Consigo sentir e, às vezes, ver a energia das pessoas. Quando me deixo levar pelo raciocínio lógico e não pela intuição, não me enganam”, confirmou.

Morador de Fazenda Rio Grande, no Paraná, afirma ter visto OVNIs

Um morador de Fazenda Rio Grande, município da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, se deparou com algo fora do comum na manhã do dia 15 de maio. Ele alega ter visto objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs.

Ao notar a presença de algo brilhante no céu, Diogo Macedo Ribeiro pegou o celular e começou a gravar. Nas imagens, é possível notar que o objeto está se locomovendo.

O motorista de aplicativo concedeu uma entrevista à Banda B e explicou que avistou os OVNIs no momento em que saía para trabalhar.

Em seu relato, o homem afirma que os dois objetos voaram em linha reta durante um período e logo em sequência desapareceram pelas nuvens. “Eu estava me arrumando para ir trabalhar e tenho costume de olhar para o céu para ver o amanhecer, foi quando vi essas luzes. Eu até imaginei: estrela essas horas não, né?! Porque já eram umas seis e pouquinho da manhã. Daí comecei a filmar”, relatou.



Ainda, de acordo com o morador, nunca em sua vida ele havia testemunhado algo tão peculiar. “Era uma luz muito forte e dava a impressão que ela se movimentava no céu. A gente fica meio curioso, porque não está acostumado a ver isso”, afirmou Diogo.

Após o caso, a reportagem da Banda B entrevistou o ufólogo Ademar José Gevaerd, que analisou as imagens e confirmou ser um UFO (em língua inglesa: unidentified flying object). A conclusão, segundo ele, vem do fato do objeto não ser nem um avião ou drone. Além disso, Gevaerd comentou que os fenômenos são comuns na Grande Curitiba.

Gevaerd comenta que é improvável que as imagens gravadas por Diogo sejam de algum balão, satélite ou avião.



“A respeito das filmagens feitas na Fazenda Rio Grande, ao amanhecer, tudo leva a crer que é um OVNI. Não há possibilidade de se tratar de avião ou drone. Essas são as hipóteses levantadas. Recebi duas filmagens, se tratam de artefatos não humanos”, explicou.

Segundo o ufólogo, nas últimas semanas, OVNIs têm aparecido com maior frequência mais na RMC. “Isso tem acontecido muito na região metropolitana de Curitiba. Piraquara, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Campina Grande do Sul. Teve avistamento, inclusive, até no centro de Curitiba”, afirmou.

