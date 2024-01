Wanessa Camargo revela o motivo para aceitar convite de Boninho

Wanessa contou que pensou seriamente na proposta de Boninho após o fim de seu casamento com Marcus Buaiz, em 2022

Confinada no Big Brother Brasil 2024, da Globo, a cantora Wanessa Camargo contou um pouco de sua história durante sua apresentação aos colegas de confinamento. Sempre muito sincera, a artista revelou o que a fez aceitar o convite de Boninho para o reality show.

Ao longo de seu discurso, a filha de Zezé Di Camargo contou que pensou seriamente na proposta de Boninho após o fim de seu casamento com Marcus Buaiz, em 2022. Os dois viveram juntos por 15 anos e são pais de José Marcus e João Francisco, de 12 e 9 anos.

"Acho que muita gente está aqui por isso também, porque dá uma mexida quando as coisas não estão... sabe? Eu chacoalhei, me separei, me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, retomei minha força", declarou Wanessa Camargo.

E completou: "E aí esse ano, cara, quando veio a oportunidade de estar aqui, com tudo arrumado, eu falei: 'cara, tem uma coisa que eu sempre quis fazer na minha carreira toda que era mostrar para as pessoas quem eu sou'. Parte do meu trabalho cantando é ser verdadeira".

Vale lembrar que, atualmente, a sister está namorando o ator Dado Dolabella, com quem já viveu um romance nos anos 2000. Já seu ex-marido, Marcus Buaiz, assumiu um relacionamento com a atriz Isis Valverde.



Hora de conferir um spoiler da apresentação de Wanessa Camargo na casa do #BBB24 👀 #MesacastBBB #RedeBBB pic.twitter.com/hibrkUFcPs — Big Brother Brasil (@bbb) January 9, 2024

Fonte: Revista Caras

