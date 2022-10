Viviane Araujo rebate críticas por ter duas babás: "Parem de falar"

Da Redação

Viviane Araujo com seu filho, Joaquim

Viviane Araujo desabafou em seu perfil do Instagram após receber inúmeras críticas por ter duas babás para ajudá-la com os cuidados do filho Joaquim, de apenas 1 mês. A criança é filho da atriz em seu casamento com Guilherme Militão.

O assunto veio à tona após a artista dizer, nesta segunda-feira (17), que o médico a liberou para fazer exercícios físicos e que, nesse período, o bebê iria ficar com a babá. "Vim aqui fazer um treino de uma horinha e voltar correndo pra casa", afirmou Vivi.

Após a repercussão negativa entre os internautas, a atriz comentou sobre a importância da rede de apoio para uma mulher no pós-parto e puerpério.

É tão bom ela contar com algumas pessoas para ajudá-la nesse momento, que é delicado, apreensivo, que bate muitas inseguranças e medos. E nós, mulheres, termos uma rede de apoio nesse momento é de extrema importância - Viviane Araujo, Artista - Viviane Araujo, Artista

A atriz afirmou que independente se seja "mãe, amiga, prima, irmã, um irmão ou marido, e as babás e enfermeiras", o importante é a ajuda que a nova mamãe recebe.



Viviane explicou, ainda, que o filho possui duas babás, mas que elas não ficam 24 horas por dia em sua casa. "Eu tenho uma enfermeira por dia, das 07h às 19h. E elas se revezam. Um dia é uma, outro dia é outra. E a noite sou eu e meu marido só. Não tem babá, não tem enfermeira", completou.

A atriz pediu para as pessoas pararem de julgar sem saber, de fato, o que se passa. "Parem de falar, de criticar coisas que vocês não sabem. É muito chato! Vamos ver por outro lado, pelo lado positivo, pelo lado de que isso é uma ajuda para nós mães ter essa rede de apoio, seja ela qual for", disse.





Fonte: Informações Revista Quem.

