Nasce Joaquim, filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão

A rainha de bateria do Salgueiro afirmou que nunca tinha colocado a maternidade como prioridade

Na tarde desta terça-feira (06), Viviane Araujo deu à luz Joaquim, seu primeiro filho com Guilherme Militão, o bebê nasceu com 3,465 quilos e 51 centímetros, por meio de uma cesárea. Aos 47 anos, a atriz recorreu à ovodoação para engravidar. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa que afirmou: "Mãe e filho passam bem. Eles estão muito bem".

A rainha de bateria do Salgueiro falou para a Revista Quem que, apesar de sempre ter tido o sonho de ser mãe, nunca tinha colocado a maternidade como prioridade em sua vida. "Eu sempre colocava meu trabalho na frente, e também não tinha encontrado o homem da minha vida. Mas com o Guilherme foi diferente, e não quis pensar em nada, só no desejo de ser mãe, de ter a minha família com ele", disse.

Viviane e o marido procuraram um médico em julho de 2020. "Nessa época começamos a dar início ao nosso sonho. Mas foi só em junho de 2021 que começamos de fato o tratamento. Eu soube das características da doadora [de óvulos] através de uma ficha que foi passada para mim, a enfermeira me passou essas características, tanto físicas quanto de personalidade, e eu dei ok. A gente não tem contato nenhum com a doadora", explicou.

fonte: Reprodução/Instagram

Durante a gestação, Viviane se mostrou bem disposta. No fim de semana, dias antes de dar à luz, ela curtiu o Rock in Rio e celebrou bodas de papel com Guilherme Militão. No Carnaval, ela realizou o sonho de desfilar grávida. Além de se apresentar no Salgueiro, ela veio para o desfile das campeãs da Mancha Verde, em São Paulo, onde usou uma fantasia feita em tempo recorde.





Fonte: Informações Revista Quem.

