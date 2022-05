Velório de cantor sertanejo vai ser aberto ao público

Da Redação

O corpo de Aleksandro chega na tarde deste domingo (08) a Londrina, para velório

O público poderá acompanhar o velório do cantor sertanejo Luiz Aleksandro Talhari Correia e do roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos, a partir das 20h30 deste domingo (08), em Londrina. Os corpos serão velados no Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (09), às 10 horas.

A assessoria de imprensa da dupla Conrado e Aleksandro confirmou horários e locais, neste domingo (08), informando que o público terá acesso para prestar o último adeus. Os corpos devem chegar no final da tarde deste domingo (08) a Londrina. Conforme a assessoria, o sepultado de Aleksandro e de Giovani será às 10 horas, no Cemitério Parque das Allamandas (Rua Joana Rodrigues Jondral – Cilo II), às 10h.

Já Roger Aleixo Calcagnoto, músico que morreu no acidente, será velado na Capela 2 da Acesf, também em Londrina. Marzio Anibal, músico que também morreu no acidente, será velado em Ibiporã e Wisley Novais, em Sandovalina (SP). O técnico Gabriel Fukuda será velado na cidade de São Sebastião da Amoreira, no norte do Paraná.

O acidente com o ônibus da dupla sertaneja, que deixou seis mortos e mais 11 feridos, ocorreu neste sábado (07), na BR 116, na cidade de Miracatu, interior de São Paulo. Um pneu estourado teria levado o veículo a tombar no canteiro central da rodovia.

Entre os feridos, está o cantor Conrado, que passou por cirurgia e está em estado grave, em Registro (SP). A dupla havia feito um show na sexta-feira (06) a noite, em Tijucas do Sul, no Paraná, e se dirigia para a próxima agenda, em São Pedro (SP), onde se apresentaria na noite de sábado (7).