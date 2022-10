Susana Naspolini planejava viajar com a filha para comemorar 50 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A repórter Susana Naspolini morreu aos 49 anos, na última terça-feira (25), vítima de um câncer na bacia

A repórter Susana Naspolini morreu aos 49 anos, na última terça-feira (25), vítima de um câncer na bacia. A jornalista da TV Globo tinha intenção de viajar com a filha em dezembro, para comemorar o aniversário de 50 anos.

continua após publicidade .

Em uma entrevista concedida para a Revista Quem, Susana afirmou que não sabia como estaria no final deste ano, mas que se estivesse se sentindo bem, gostaria de viajar por apenas "uma semaninha, nada exorbitante". De acordo com ela, seria o melhor presente.

LEIA MAIS: Cantor de ‘Tropa de Elite’ proíbe Bolsonaro de usar música em campanha

continua após publicidade .

“Estou com muita saudade de viajar com a Júlia. A gente não viaja há muito tempo. Penso em viajar para algum lugar só nós duas. Mas não sei se vou estar fazendo quimio ainda em dezembro ou não”, afirmou Susana. “Mas, se eu estiver em uma semana boa, que eu estiver me sentindo bem, sem químio, sei lá, podíamos fazer uma viagem de uma semaninha, nada exorbitante. Seria muito bom, acho que seria o melhor presente”, contou, durante a entrevista.

Na oportunidade, a repórter explicou que sempre foi muito aberta com a filha sobre os diagnósticos de câncer. “Quando eu estava com 37 anos e apareceu o meu primeiro câncer de mama, ela tinha quatro. Falei que era câncer, que ia fazer uma mastectomia, que ia tirar a mama toda, mas que ia ficar tudo bem. Só que hoje em dia ela sofre muito mais, porque agora ela tem 16 anos e entende o que é câncer”, pontuou.

Susana falou, ainda, sobre a ajuda que recebia da filha. “Com quatro, se eu dissesse para ela que eu estava com bicho-de-pé era a mesma coisa. Ela não tinha noção. Hoje noto que ela continua participando integralmente, me ajuda muito, só que também vejo que ela sofre muito mais, que ela entende o que é a doença. Está sendo mais difícil para ela dessa vez”, explicitou.

continua após publicidade .





Fonte: Informações Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News