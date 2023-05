Simone surpreende ao surgir com cinturinha marcada e transparência

Da Redação

A cantora sertaneja Simone impressionou os fãs

Sempre deslumbrante, a cantora sertaneja Simone impressionou os fãs ao mostrar o look poderoso que escolheu para subir ao palco neste domingo (30). Estourada com o hit Erro Gostoso, ela posou minutos antes de uma nova apresentação.

Para o show, a musa apareceu com macacão vermelho com transparência coladíssimo ao corpo. Com as mãos na cintura, ela mostrou que está mais sequinha após mudar hábitos alimentares e investir pesado em uma rotina de exercícios regrada.

"Pronta pro meu show aqui em Belém, e querendo saber… você aí já ouviu Erro Gostoso hoje?", disse ela que está estourada em todo o Brasil e acaba de emplacar seu primeiro hit da carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria. Com informações, Revista Caras.

Nos comentários, Simone foi exaltada pelos seguidores que deixaram muitas mensagens carinhosas. "A sertaneja mais amada do Brasil", comentou um. "Que mulher espetacular", disse outro. "Tá sequinha einh? Conta o segredo! Lindíssima", escreveu outro seguidor.





