Simone é ovacionada em primeira apresentação sem Simaria

O colunista Leo Dias esteve presente para acompanhar o primeiro show de Simone, após a irmã e dupla sertaneja, Simaria, se afastar dos palcos por motivos de saúde. Na Festa do Tomate, em Paty dos Alferes, no Rio de Janeiro, Simone se mostrou bastante emocionada durante a apresentação e teve grande apoio do público.

Ainda no camarim do evento, a sertaneja fez um vídeo parabenizando o aniversário da irmã e pedindo o carinho do público. "Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus abençoe, a guarde, projeta, e tô aqui pra cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada. Conto com o carinho, o apoio de vocês. Hoje comando essa festa com muito carinho. Confio em vocês, sei que vocês sempre estiveram do nosso lado e assim seguiremos em frente", afirmou Simone.

Já no palco, a cantora repetiu os parabéns pelo aniversário de 40 anos da irmã e, com a voz embargada, deixou uma mensagem para Simaria: "O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida".



Durante o show, a cantora pediu para que as pessoas que lotaram o espaço que cantassem com ela no lugar de Simaria. Ela foi mais que atendida. Além de formar um grande coro, repetidas vezes, o público gritou o nome de Simone ao fim das canções. "Vocês não imaginam como é difícil", comentou Simone.

Em alguns momentos, ainda, a cantora chegou a parar de cantar para se declarar. “Obrigada. É muito bom sentir o amor e contar com o apoio de vocês”, dizia ela.



O show durou cerca de duas horas. Enquanto cantava, Simone olhou bastante nos olhos de quem estava na plateia e, com seu bom humor típico, fez várias brincadeiras com as pessoas.

Fonte: Informações do Metrópoles e g1.