Silvio Santos retorna ao SBT após onda de frio em São Paulo

Da Redação

Idas e vindas é o que está marcando a trajetória de Silvio Santos no SBT. Silvio voltou à emissora, após se afastar por conta das baixas temperaturas em São Paulo, e gravou o seu Programa, que deve ir ao ar neste domingo (29).

continua após publicidade .

De acordo com a coluna Ricardo Feltrin, do portal UOL, Silvio voltou em grande estilo: com um terno da alfaiataria Camargo e abotoaduras com o logotipo do SBT.

No último dia 16 de maio, Silvio Santos cancelou seus compromissos nos estúdios do SBT, devido a uma suposta gripe. Conforme o site TV Pop, o proprietário da emissora havia decidido ficar afastado por alguns dias e teria barrado as gravações do Programa Silvio Santos.

continua após publicidade .

O SBT, no entanto, negou a suposta gripe do apresentador. "Silvio Santos está bem e avisou por volta das 19h de segunda-feira (16) que não iria trabalhar nesta terça (17) por conta do frio em São Paulo. Ele não está resfriado. Até o momento, as gravações agendadas para quinta (19) estão mantidas e estamos apenas aguardando a confirmação de que ele virá aos estúdios”, dizia a nota.

Ele, no entanto, cancelou novamente o seu retorno, que deveria acontecer em 19 de maio.

Na ocasião, a TV Pop informou que o SBT não estava autorizado a exibir os programas que já foram gravados por Patrícia, enquanto Silvio estava afastado, devido à pandemia da Covid-19. O suposto motivo seria o ciúmes do desempenho da filha.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do Metrópoles.