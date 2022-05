Após 60 dias, Apucarana confirma um óbito por Covid-19

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), confirmou 89 novos casos de Covid-19, nesta sexta-feira (27).

continua após publicidade .

O município registrou no boletim, após cerca de 60 dias, um novo óbito decorrente da doença, elevando o número de mortes para 549. A vítima é um homem de 88 anos, imunizado com o esquema de duas doses mais um reforço.

A cidade soma, agora, 35.637 diagnósticos positivos do novo coronavírus. Os novos casos confirmados são referentes a 34 homens e 55 mulheres. Segundo boletim da AMS, o município tem mais 29 suspeitas em investigação.

continua após publicidade .

Já foram testadas 102.456 pessoas, sendo 71.801 em testes rápidos, 27.018 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

O município tem três pacientes internados no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19. Um paciente a mais do que relatado no boletim desta quinta-feira (26).

Apucarana já soma mais de 1,7 mil casos de coronavírus em maio

continua após publicidade .

O número é 1.217% superior a abril, quando o município contabilizou 136 registros do novo coronavírus. Apesar da nova onda de confirmações da doença preocupar as autoridades de saúde, o número de internações e de óbitos segue em ritmo de queda.

A média de casos de covid-19 em Apucarana é de 69 por dia em maio. O cenário é bem diferente de abril, quando o índice ficou em 4,5 diagnósticos positivos diários.