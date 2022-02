Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (16)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade forte, e não teme tomar decisões. Os desafios fazem parte de sua vida. Esta sempre evidência. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. É motivado, companheiro e perspicaz.

Alerta

Os nativos de Leão ficam no alerta até às 17h44, e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal enquanto durar este período. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Você esta a um passo de entrar na fase mais negativa do ano. Dia 18 o Sol passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa, é o período que antecede seu aniversário. Programe-se para não ter problemas.

Touro – Fase que esta mais dinâmico o que deve contar pontos no trabalho. Continue assim e aceite apoio de Capricórnio e Câncer. Novos amigos, saúde em alta, bons negócios e harmonia familiar.

Gêmeos – A Lua na sua segunda casa traz dinamismo para mudar e organizar os negócios e trabalho. Sua força interior mostrará o caminho do sucesso. Em alta compras e equilíbrio familiar.

Câncer – Resolva os assuntos financeiros e profissionais. A calma deve ser sua aliada, aproveite que você esta bem amparado pelos astros. Evite se desentender com Virgem e Peixes.

Leão – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 17h44. O melhor é falar menos e observar mais. Evite compras e novos negócios. A noite estará tudo bem, até com seu amor.

Virgem – A sua fácil comunicação em alta traz mais apoio para o seu trabalho, chances de negócios e compras pessoais. Dia de muita atividade em assuntos da família. A noite entrará no alerta.

Libra – A influência dos astros faz você ficar mais agitado no lar e no trabalho. Sua mente exige mudanças profissionais. Você sente que pode ganhar mais. Não tema nada e evite a indecisão. Amor feliz.

Escorpião – Fase que pode aguardar boas notícias sobre o trabalho e dinheiro. Chances de resolver problemas profissionais. Tire da mente as incertezas e leve adiante os projetos domésticos.

Sagitário – O momento é ideal para batalhar novos trabalhos, negócios e pensar numa sociedade. Esqueça as preocupações. Poderá contar com colaboração para o crescimento financeiro.

Capricórnio – Oportunidade de melhorar o relacionamento familiar e afetivo. Vem paixão por Virgem ou Câncer. Os problemas de saúde serão solucionados. Conte com sócios ou superiores.

Aquário – A fase atual traz mudanças nos negócios, mas vá devagar e se organize. Sol, Mercúrio e Saturno trazem sucesso e equilíbrio. Demonstre seus sentimentos do jeito que achar melhor.

Peixes – Você sente que esta com dificuldades para se fazer entender, isto acontece também com o seu amor. Mas, não deixe de demonstrar seus sentimentos. As finanças e trabalho estão neutros.