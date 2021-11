Da Redação

Sem sutiã, Marquezine curte festa com vestido transparente

Bruna Marquezine atraiu a atenção de todos em uma festa na noite desta segunda-feira (29) ao utilizar um look super transparente. A atriz estava sem sutiã e, por conta do vestido que usava, ficou com os seis e a calcinha à mostra.

Outros famosos, como a Carolina Dieckmann, o produtor Léo Fuchs, a influencer Camila Coelho, além da beauty artist Dafne Evangelista e da modelo Isabela Grutman, também participaram da noitada.

Os artistas utilizaram as redes sociais para publicar fotos.

fonte: Reprodução/Instagram

