Saiba quem é Sandri Oliveira, a ex mais recente de Richarlison

A ex-namorada do camisa 9 virou assunto nas redes socias nesta quinta (24) e sexta-feira (25)

Com o nome ainda na "boca do povo", Richarlison está tendo toda a sua vida investigada por milhares de brasileiros. Com isso, o nome de Sandri Oliveira chegou até os novos fãs do jogador de 25 anos de idade.

A ex-namorada do camisa 9 virou assunto nas redes socias nesta quinta (24) e sexta-feira (25). Mas o que muitos estão se perguntando é "quem é Sandri?". Confira a seguir algumas informações sobre a influenciadora brasileira.

Quem é Sandri?

Sandri Oliveira é uma modelo e influenciadora digital de 21 anos de idade. Natural de Alagoas, atualmente ela mora em Florianópolis, em Santa Catarina. Com cerca de 122 mil seguidores em seu Instagram, a criadora de conteúdo digital ficou famosa ao participar do reality show de competição Brincando com Fogo, da Netflix.

Em seu canal do YouTube, que estreou em 2015, a influenciadora lança conteúdos sobre como arrasar no bronzeado, como foi sua introdução ao vegetarianismo e veganismo, entre outros. No seu canal, ela revela que é tímida e bissexual.





O término da modelo e do jogador

Apesar de nunca terem assumido um namoro, os dois viviam em clima de romance. O jogador da seleção brasileira apareceu diversas vezes nos stories de Sandri, que já foi vista nos jogos do Tottenham, time de Richarlison, na Inglaterra.

Os rumores cresceram ainda mais quando o jogador falou sobre o fim do namoro no Canal Ronaldo TV, no quadro Day Off. "Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando, e eu tentava fazer as paradas certas, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso, deixei ela falando sozinha. Se eu estou errado, fico ali ouvindo. Mas se estou certo, esquece. Não gosto de injustiça", afirmou ele.





Fonte: Informações Revista quem.

