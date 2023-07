Repórter paranaense é mordido por lhama em entrada ao vivo; veja

Siga o TNOnline no Google News

Igor Rosa, repórter da TV Globo, que começou a carreira em Ponta Grossa, no Paraná, foi surpreendido ao vivo durante o Bom Dia São Paulo nesta quinta-feira (20) ao levar uma mordida de uma lhama. O jornalista conversava com a apresentadora Sabina Simonato quando o animal decidiu pegar a manga do seu casaco. Veja o vídeo abaixo.

Apesar do susto, o repórter deu risadas e reagiu bem à situação. “Essa lhama aqui, eu vou dizer para você, ela já se apaixonou por mim”, disse Igor, que estava em uma fazenda em Marília para dar dicas de passeio.

Sabina também se divertiu com a cena. “Demais! Olha lá ela te pegando, pegando a blusa… Bom Dia São Paulo é ao vivo, tudo acontece assim”, disparou a apresentadora. A âncora ainda sugeriu: “Vai, se ateve a dar a outra mão pra ela para você ver o que ela faz”, brincou. Após a produção reprisar a cena, a jornalista completou: “Dá vontade de ficar vendo isso”. Com informações do portal aRede.

