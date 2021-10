Receita do dia: Surpresa de Calabresa com Bacon ao forno

Da Redação

INGREDIENTES

2 gomos de Linguiça calabresa defumada

1 embalagem de Bacon em cubos (140g)

1 colher (sopa) de Qualy cremosa sem sal

6 batatas cozidas descascadas e amassadas

1 xícara (chá) de leite semidesnatado

4 colheres (sopa) de creme de leite

1 cebola descascada e cortada em cubos

1 xícara (chá) de milho verde cozido (ou milho verde congelado cozido)

colheres (sopa) de cheiro-verde picado1 xícara (chá) de Queijo mussarela Sadia ralado

Sal a gostoPimenta-do-reino moída a gosto

MODO DE PREPARO

1- Em uma panela, derreta a margarina, junte as batatas amassadas, o leite e tempere com sal e a pimenta. Mexa até obter um purê. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Reserve;

2- Em outra panela, doure o bacon e a linguiça em sua própria gordura; acrescente a cebola, o milho e o cheiro verde e refogue.

3- Forre um refratário com metade do purê, acrescente o recheio de linguiça e cubra com o restante do purê;

4- Salpique a mussarela e o orégano e leve ao forno a 200°C para gratinar, por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.

Receita via Sadia