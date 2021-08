Da Redação

Por que não consigo emagrecer? Dr. Rodrigo Magosso responde!

Muitas pessoas que desejam emagrecer relatam já terem tentado todas as opções disponíveis de métodos para perder peso. Alguns simplesmente não deram certo, outros garantiram um resultado que foi perdido em pouquíssimo tempo. O esforço para emagrecer é imenso: exercícios extremamente cansativos, as mais diferentes dietas, se privar de certos alimentos, entre outras atitudes tomadas. Porém, quando há resultados, eles não costumam ser duradouros.

Na maior parte das vezes, apesar do esforço, as pessoas se sentem culpadas por não terem conseguido atingir seus objetivos ou manter os resultados de seus esforços. Além dos métodos de emagrecimento com frequência trazerem prejuízos à saúde, ainda há a frustração em não se conseguir manter o peso alcançado.

Apesar disso, essa situação é totalmente comum e possui diversas explicações. A grande maioria dos métodos de emagrecimento não funciona a longo prazo. Uma das razões para isso é que o corpo humano naturalmente adota formas para recuperar o peso perdido. “O nosso corpo não costuma se proteger do aumento de peso, mas se previne contra a perda. Assim, depois de perda significativa de peso, o organismo é levado a recuperá-lo”, revela Rodrigo Magosso, doutor em Ciências da Motricidade.

Além disso, é importante também ressaltar a ineficácia das dietas restritivas. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos demonstra que as pessoas seguem em média 5 dietas durante suas vidas. Via de regra, dietas restritivas não são capazes de proporcionar perda de peso e nem ao menos é possível manter o peso perdido. É comum que, depois do fim da dieta, as pessoas ganham até mais peso do que tinham antes.

A grande maioria das técnicas de emagrecimento costumam prometer um emagrecimento rápido. Diversos profissionais lembram que perder peso é um processo que exige dedicação. A perda de peso rápida normalmente se trata apenas de outros fatores alheios à perda de gordura. A diferença no peso não costuma ser significativa e muito menos duradoura.

Fórmulas e dietas que prometem um emagrecimento rápido são ineficazes. Os especialistas concordam que emagrecimento rápido como o que comumente é oferecido em métodos de emagrecimento não existe. Entretanto, foi descoberta uma forma eficaz e duradoura de emagrecimento, baseada em estudos de Harvard e pesquisas com resultados.

Rodrigo Magosso é especialista em Fisiologia do Exercício e mestre em Ciências na Área de Bioengenharia. Ele alerta sobre os erros dos métodos de emagrecimento atuais: “Não canso de me dizer que a visão reducionista de achar que as pessoas precisam simplesmente “treinar mais e comer menos” é um estrondo fracasso”.

Por meio de diversos estudos, Rodrigo percebeu o porquê de grande parte das pessoas não conseguir emagrecer. “As pessoas se engajam em programas de emagrecimento sem mudança de hábitos. Comem aquilo que devem comer, na hora em que devem comer e fazem o treino que devem fazer, na hora em que devem fazer. Com restrição. Com treinos que não geram vínculo afetivo. Assim, contam os dias para poderem parar com a dieta e já começam a arrumar desculpas para pararem de treinar”.

Por isso, Rodrigo desenvolveu seu programa de emagrecimento com base na mudança de hábitos. Esse estudo foi desenvolvido na universidade de Harvard. O objetivo é reduzir os hábitos relacionados à ingestão de gorduras e calorias e aumentar as atividades físicas para promover um estilo de vida mais saudável de forma definitiva.

Depois de comprovar a eficácia desse método para o emagrecimento, Rodrigo concluiu que esse é o único método de perda de peso que pode ser considerado definitivo. “Apenas submeter indivíduos a restrição calórica e/ou programas de treino que não visam o aumento da aptidão física é o que faz com que as pessoas retomem os hábitos de vida que levam ao aumento de peso. Depois o ciclo se inicia novamente. O caminho para a manutenção do peso perdido é, antes de qualquer coisa, a mudança de hábitos”.

Rodrigo Magosso reuniu tudo o que aprendeu sobre perda de peso em um curso de emagrecimento. O curso apresenta diversas metodologias voltadas à mudança gradual de hábitos para proporcionar o emagrecimento definitivo. Esse curso pode ser realizado de forma 100% virtual, por meio da plataforma MegaCursos. O professor é o próprio Rodrigo, que oferecerá total suporte para seus alunos por meio de plantões de dúvidas.

