Pedro Sampaio posta foto na praia e internautas provocam: "Dei zoom"

Pedro Sampaio elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira (29) ao compartilhar uma foto em que aparece sem camisa e de calção na praia. O clique publicado pelo DJ , de 25 anos, recebeu milhares de comentários em menos de uma hora, muitos deles apontavam o volume na roupa íntima do também cantor. "Dei zoom", provocaram os internautas.

"Se tem sol tem praia", escreveu Pedro na legenda das fotos, em que aparece na areia se secando com toalha, e outra que ele está na beira do mar prestes a mergulhar. Em poucos minutos, os comentários começaram a pipocar no perfil do artista.

"Dei zoom, não vou mentir", disse um seguidor. "Espero que Deus me perdoe pelo zoom", concordou outro. "A primeira foto é babado", comentou mais uma internauta.

Recentemente, Pabllo Vittar falou sobre as ficadas com o amigo. "Eu amo o Pedro, a gente é muito amigo. Já beijei já, mas a gente tem uma amizade que não sei nem explicar, ele é quase meu irmão. Ele é muito fofo. Ele é quietinho", disse a cantora, de 29 anos, ao podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

