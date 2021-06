Pastor R.R. Soares recebe alta após internação por covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta terça-feira (8), o pastor R.R. Soares, que é fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, recebeu alta hospitalar depois de ficar internado por conta da Covid-19. O religioso estava no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, desde a última sexta-feira (4).

Um vídeo foi publicado nas redes sociais. Nas imagens, o pastor está ao lado da esposa no banco de trás de um carro, enquanto o filho, Marcos Soares, que é deputado federal pelo partido político Democratas (DEM), diz: “Acabou de sair aqui, recuperado, para felicidade geral”.

“A verdade sempre prevalece! Amigos, venci em Jesus e tive alta. Agradeço a todos pelas orações e seguimos firmes na fé”, diz a publicação.

Durante o período em que Soares esteve hospitalizado, a família não deu informações sobre o estado de saúde dele. No domingo (6), um outro filho do pastor, o deputado federal David Soares (DEM), enviou uma mensagem para alguns colegas deputados da bancada evangélica. Ele pediu desculpas pelo silêncio, alegou que foram dias difíceis e agradeceu "as orações pelo nosso missionário".