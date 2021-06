Pastor R.R. Soares é internado com Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, foi internado com Covid-19 no Rio de Janeiro. As informações são de Ancelmo Gois, de O Globo.

O líder religioso, de 73 anos, tinha anunciado, durante o programa de TV “SOS da Fé”, a descoberta de uma água ‘consagrada’ que era capaz de curar o novo coronavírus.

R.R. Soares chegou até a publicar supostos vídeos com pessoas curadas pelo líquido. Segundo o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fabio Wajngarten, o missionário também é um conselheiro do governo do presidente Jair Bolsonaro.