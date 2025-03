Paolla Oliveira exibe corpaço em último ensaio técnico de Carnaval

A famosa anunciou sua saída do posto de rainha da escola para o próximo ano

A atriz Paolla Oliveira deu um show de beleza em mais um ensaio para a Grande Rio. Neste domingo (23), a famosa, que anunciou sua saída do posto de rainha da escola para o próximo ano, postou cliques de seu look para o último ensaio técnico antes do Carnaval e impressionou.

Cobrindo apenas o necessário com top e calcinha, de cor verde brilhante, a global esbanjou suas curvas deslumbrantes e não passou despercebida. Paolla Oliveira ainda falou sobre o significado de sua fantasia.

"Hoje, carrego o Muiraquitã, o amuleto das Icamiabas, símbolo de força, proteção e encantaria. Dizem que do ventre dos rios nascem os grandes mistérios, como o sapo que se transforma e renasce na natureza", explicou.

Por fim, a atriz, que viverá Heleninha no remake de Vale Tudo, falou sobre o evento. "Chegamos no último ensaio técnico antes da avenida, cantem por nós que pulsaremos por vocês", declarou.

Com informações: Revista Caras

