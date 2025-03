Hariany anuncia fim do namoro com Matheus Vargas, filho de Leonardo

continua após publicidade

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida está solteira novamente. Na noite deste domingo (23), ela anunciou o fim do namoro com o cantor Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo. A revelação do término foi feita por ela em um post nas redes sociais.

A estrela disse que não está com a separação e pediu respeito neste momento. “Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, afirmou ela.

Os dois assumiram o namoro em setembro de 2023. Por enquanto, Matheus não se pronunciou sobre a separação. Há duas semanas, os dois estavam juntos na fazenda de Leonardo para o aniversário de João Guilherme, irmão de Matheus.

Foto por Reprodução/Instagram

Com informações: Revista Caras

