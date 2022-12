Paolla Oliveira dá zoom em vestido e mostra a perna musculosa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os fãs adoraram a postagem e rasgaram elogios nos comentários

A atriz Paolla Oliveira deixou seus fãs babando ao publicar em seu Instagram um vídeo mostrando detalhes de seu look, nesta sexta-feira (16). Nos bastidores da novela “Cara e Coragem”, que já encerrou suas gravações, a artista apareceu com um vestido preto longo com recorte abaixo dos seios.

continua após publicidade .

A peça continha fenda lateral, o que permitiu Paolla de exibir suas longas e musculosas penas no vídeo em que aparecia rindo.

-LEIA MAIS: Bruna Linzmeyer rebate 'haters' após ser chamada de feia; veja

continua após publicidade .

“Qual ritmo vai embalar sua noite? Sextou de Pat ou Paolla?”, escreveu a atriz na legenda do vídeo publicado em suas redes sociais, questionando seus seguidores.

Os fãs adoraram a postagem e rasgaram elogios nos comentários. “É uma deusa grega, não é?”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Nunca erra nos looks”.





Siga o TNOnline no Google News