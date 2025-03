Oruam é liberado poucas horas após ser preso nesta quarta-feira (26)

continua após publicidade

Na manhã desta quarta-feira (26), o rapper Oruam deixou a cadeia após ter sido preso nesta quarta-feira (26) por dar abrigo a um traficante, em sua casa, o acusado assinou um papel sendo liberado por ser um crime de “menor potencial”.

continua após publicidade

O homem, preso em flagrante, foi encontrado durante uma operação de busca e apreensão, onde além do traficante, na mansão foi encontrado uma pistola 9 mm, com kit rajada, que o rapper alegou que não havia conhecimento de haver a arma em sua residência, conforme os advogados do acusado afirmam.

“Ele recebeu a polícia. A polícia entrou e buscou o que havia sido colocado no mandado. Ela encontrou uma pessoa que havia chegado na segunda-feira. São amigos de longa data. Mas esse amigo omitiu que tinha um mandado de prisão no nome dele. Essa pessoa detinha esses itens. Foi detida e vai responder a um processo próprio”.

LEIA MAIS: Apucarana convoca doadores para manter estoque no Carnaval; saiba mais

continua após publicidade

O rapper além de filho de Marcinho VP. líder do comando vermelho, o jovem músico tem inúmeras passagens pela polícia, e recentemente estava sendo investigado por efetuar disparos com arma de fogo, outro caso recente flagrou ao rapper fazendo manobras arriscadas com o carro, frente a uma blitz, e saiu em liberdade após pagar uma fiança de R$ 60 mil.

Outra ocasião, que marcou a carreira polemica do jovem rapper, chamou a atenção durante sua apresentação no Lollapalooza Brasil de 2024, ao usar uma camiseta com o rosto de seu pai, Marcinho VP, e a palavra "liberdade" escrita logo abaixo. Preso desde 2006 por envolvimento com o tráfico de drogas e apontado como membro da alta cúpula do grupo criminoso Comando Vermelho, Marcinho VP ganha seguidas homenagens de Oruam (Mauro ao contrário), que começou a fazer sucesso em 2021.

continua após publicidade

As informações são do R7

Siga o TNOnline no Google News