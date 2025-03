Apucarana convoca doadores para manter estoque no Carnaval; saiba mais

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

O Hemonúcleo de Apucarana está convocando todos os moradores de Apucarana e cidades vizinhas para que agendem a doação de sangue a fim de reforçar os estoques para o período do Carnaval que está por vir. A procura por sangue costuma aumentar nesta época e o Hemonúcleo é responsável por atender grandes hospitais da região, como a Honpar (Hospital Norte Paranaense) e o Hospital da Providência.

continua após publicidade

Segundo Marta Haider, assistente social do órgão, todos os tipos de sangue são necessários, mas o principal é o tipo O, que está com o estoque em baixa. “A nossa demanda é grande, nós precisamos de mais doadores, principalmente no feriado prolongado. É um momento onde o pessoal acaba viajando mais, então aumenta os riscos de acidentes de carro e, consequentemente, de pessoas que podem precisar de transfusão. Por isso, é importante o nosso estoque estar cheio para atender a população”, afirma.

LEIA MAIS: Quinta onda de calor traz temperaturas recordes para Apucarana

O Hemonúcleo de Apucarana registrou, até agora, cerca de 1200 candidatos a serem doadores de sangue. O número é proporcional ao mesmo período do ano passado.

continua após publicidade

No período de Carnaval, o atendimento do órgão irá acontecer da seguinte forma: sábado (01), das 08h30 às 11h; domingo (02) é fechado; segunda-feira (03), das 08h30 às 10h e das 12h às 18h30; terça-feira (04) é fechado e quarta-feira (05) o atendimento volta ao normal.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos, sendo que os menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal. Outros requisitos são pesar no mínimo 51 quilos, estar hidratado e alimentado (mas sem ter comido comidas gordurosas nas horas que antecedem a doação), ter boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto.

LEIA MAIS: Acidente envolvendo picape de Apucarana deixa feridos na PR-444

continua após publicidade

O ideal é realizar o agendamento antes de comparecer para a doação de sangue. Isso pode ser feito pelos telefones (43) 3420-4213 (WhatsApp), (43) 3420-4200 ou ainda pelo site da Secretaria de Saúde do Estado. “A gente orienta quem nunca doou a fazer o agendamento porque às vezes a pessoa tem alguma demanda específica de saúde e nós conseguimos fazer as orientações necessárias”, explica Marta.

Siga o TNOnline no Google News