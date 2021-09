Da Redação

Nego do Borel é expulso de 'A Fazenda 13'

O cantor Nego do Borel foi expulso do reality show "A Fazenda 13" na tarde de hoje. A informação foi confirmada pela assessoria do artista, que afirma estar em contato com a equipe da RecordTV para apurar a situação.

Ele está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra Dayane Mello na madrugada de hoje. Segundo informações recebidas pelo UOL, a pressão dos patrocinadores e a consulta com o jurídico da emissora pesaram na decisão.

A equipe jurídica de Dayane registrou a ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP), local onde acontece o reality. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o advogado apresentou imagens para justificar a ocorrência, além de relatar os fatos.

As primeiras informações sobre um registro na polícia sobre o fato vieram no Twitter. Após os acontecimentos da noite passada, em que Nego do Borel deitou ao lado de Dayane Mello, visivelmente bêbada, a equipe da peoa informou que seus advogados estavam na porta do reality. Dayane, inclusive, foi chamada pela produção do programa e saiu pelo portão da sede.

Em nota enviada ao UOL antes da confirmação da abertura do inquérito, a assessoria de Nego do Borel afirmou que "os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar disponibilizada pela própria produção do programa, que se pronunciará sobre o caso hoje à noite". Questionada novamente, afirmou que "nada foi provado ainda".

Mais cedo, a equipe de Dayane, ex-participante do "Gran Fratello Vip" disse que todas as providências seriam tomadas, pois ela estava completamente inconsciente.

Após a produção apagar as luzes da sede, não foi possível ver a cama em que Nego do Borel e Dayane estavam deitados, mas era possível ouvir alguns comentários da participante. Em diversos momentos, ela pediu que o cantor 'parasse': "Para com isso, Nego".

Nesta manhã, em conversa com a fazendeira da semana, Erika, Day disse não se lembrar dos acontecimentos da noite anterior. Nas redes sociais, ela recebeu apoio inclusive de ex-BBBs.

Com informações: UOL