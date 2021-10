Da Redação

Nego do Borel é encontrado em motel pela polícia

Leno Maycon Viana Gomes, de 29 anos, mais conhecido como Nego do Borel, foi encontrado pela Polícia Civil (PC) no início da tarde desta terça-feira. O ex-participante do reality show "A Fazenda" foi localizado em um motel da Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela PC e pela assessoria do cantor.

De acordo com a polícia, o cantor estava em um quarto com duas mulheres. A mãe do cantor registrou um boletim de ocorrência, nesta segunda-feira (4), pelo desaparecimento do filho.

Investigações

No fim de setembro, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o cantor, de 29 anos, por suspeita de estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello durante o reality show "A Fazenda 13", da TV Record, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com os participantes, Dayane Mello estava embriagada quando se deitou com ele.



Devido ao ocorrido, Nego do Borel foi expulso do programa. Sobre o assunto, na data do ocorrido, a assessoria do cantor disse que ele iria "provar mais uma vez toda a sua inocência".

Outras denúncias

Pouco antes de ser expulso do reality show, o artista foi indiciado por violência doméstica contra a ex-namorada, a modelo Duda Reis. Em janeiro, ela registrou boletim de ocorrência por estupro e ameaça contra ele na 1ª Delegacia da Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo.

Ela também fez longo desabafo nas redes sociais. "Eu era muito manipulada, eu tinha muito medo e [ele] me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com cachorro grande, que mandar matar minha família", disse.

Além deste caso, Nego do Borel havia sido indiciado em julho por violência doméstica contra outra ex-namorada, Swellen Sauer. A mulher relatou à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), no Rio de Janeiro, que foi agredida pelo artista, mas ele nega.

