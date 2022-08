Música de Xuxa se torna fenômeno internacional; assista

Da Redação

Memeghel comemorou o sucesso que a nova versão da música está fazendo

Após quase 35 anos de seu lançamento, a música Ilariê, um dos maiores sucessos da carreira de Xuxa Meneghel, ganhou uma nova versão e fez com que a carreira internacional da brasileira estourasse novamente. A canção virou hit na Islândia e viralizou nas redes sociais, após entrar para o repertório da banda Studla Bandid.

Memeghel comemorou o sucesso que a nova versão da música está fazendo e compartilhou um vídeo do grupo musical durante um show no festival Kótelettan. O público se mostra extremamente empolgado, o que chama a atenção. “Olha onde o ILARIÊ chegou?!? E diga-se de passagem chegou lindamente, todo mundo cantando nosso hino”, escreveu a eterna Rainha dos Baixinhos.

Com o sucesso do vídeo, a banda islandesa dobrou o número de seus seguidores no Instagram. Com pouco mais de mil fãs, agora eles são acompanhados por mais de 3 mil pessoas. Além disso, a versão de estúdio que eles gravaram de Ilariê disparou nas plataformas digitais no Brasil.

Fonte: Informações do Metrópoles.

