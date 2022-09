Mulher Demônia tira metade das orelhas e planeja novas mudanças

Da Redação

Carol afirmou que está próxima de concluir sua transformação corporal

A esposa de "Diabão", Carol Praddo, também conhecida como "Mulher Demônia", fez novas mudanças em seu corpo: ela retirou parte das orelhas e pretende fazer o mesmo com as costelas. A modificadora corporal concedeu uma entrevista ao g1 nesta terça-feira (27).

Durante a conversa, a mulher revelou que tem a intenção de virar a "Mulher Demônia". Sua transformação corporal se iniciou em 2020, quando Carol e o marido, Michel Praddo, mais conhecido como "Diabão", completaram 10 anos de relacionamento.

Recentemente a mulher retirou parte das orelhas, o que considera um 'desejo antigo', e colocou implantes de silicone no antebraço e maça do rosto. Apesar de se considerar mais "ponderada" nas modificações que 'Diabão', ela já planeja o último passo.

fonte: Arquivo pessoal A mulher inseriu implantes de silicone no antebraço e maça do rosto

"A minha ambição maior era 'fazer as orelinhas' para caracterizar melhor a 'Mulher Demônia' que criei. Busco muitas referências no Google, e vi que algumas personagens, como as bruxas, têm a maçã do rosto mais definida e a cintura fina. Esse é o meu próximo passo, tirar as costelas", afirmou Carol.

Com informações do g1.

