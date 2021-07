Da Redação

Mulher Demônia diz que reaprendeu beijar após cortar língua

Popularmente conhecida como Mulher Demônia, a tatuadora paulista Carol Praddo contou que precisou reaprender a beijar depois que realizou a bifurcação de sua língua. Ela e o marido, o Diabão, têm o órgão cortada ao meio. O cônjuge, inclusive, tem implantes de ferro na boca.

"Acho que 90% dos comentários de curiosidade das pessoas são sobre como eu beijo na boca. O corpo é adaptável. Quando você coloca um aparelho na boca, até a sua alimentação muda. Tem toda uma adaptação da boca. No nosso caso, como a gente tem a bifurcação da língua, que já é uma mudança, a gente reaprendeu a lidar com essas situações. No começo, é igual ao primeiro beijo. Não é aquela coisa 'nossa, que gostoso', mas você vai lapidando igual diamante. É normal", disse.

Em entrevista ao quadro Segue o Fio do canal do G1 no YouTube, ela contou também que é "temente a Deus". De acordo com ela, Deus não julga aparências, e sim, o coração das pessoas.

"Não é porque eu sou conhecida como Mulher Demônia que eu participo de coisas satânicas. Eu não acredito no demônio ou algo do tipo. É apenas uma modificação de adaptação para um personagem. (...) Eu sou temente a Deus. Eu tenho um desejo que as pessoas consigam entender que, independentemente do que eu visto, sou temente a Deus. Deus não nos julga pelo nosso estereótipo, mas pelo nosso coração", completou.

