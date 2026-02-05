Leia a última edição
LUTO

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

Artista enfrentava a esclerose lateral amiotrófica (ELA); carreira foi marcada por vozes icônicas como a do Capitão Planeta e de galãs de Hollywood

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 10:21:47 Editado em 05.02.2026, 10:21:44
Autor O dublador era uma das vozes mais marcantes do cinema - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O dublador Ricardo Schnetzer, uma das vozes mais conhecidas do Brasil, morreu aos 72 anos. A informação foi confirmada por seu sobrinho nas redes sociais. Schnetzer lutava contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa e progressiva que afeta o sistema nervoso.

LEIA MAIS: Criminosos rendem criança e roubam mesada em assalto a comércio em SC

Em razão dos altos custos do tratamento, uma campanha de arrecadação online havia sido lançada no início deste ano. A meta era atingir R$ 200 mil, dos quais pouco mais de R$ 118 mil haviam sido arrecadados até o momento de sua partida.

Com uma carreira vasta e versátil, Schnetzer tornou-se a voz oficial de grandes astros de Hollywood no Brasil, como Tom Cruise, Al Pacino, Richard Gere e Nicolas Cage. Ele também deixou sua marca na cultura pop ao dar vida a personagens de animações e séries, incluindo o Capitão Planeta, Benson (de Apenas um Show), Albafica de Peixes (de Os Cavaleiros do Zodíaco: The Lost Canvas) e o protagonista Carlos Daniel, da novela mexicana A Usurpadora.

O falecimento de Schnetzer gera grande comoção na comunidade da dublagem brasileira, onde ele era considerado uma referência técnica e artística para diversas gerações de profissionais.

Cultura Pop dublagem brasileira esclerose lateral amiotrófica homenagem aos dubladores Ricardo Schnetzer vozes do Brasil
