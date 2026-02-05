Criminosos rendem criança e roubam mesada em assalto a comércio em SC

Dois homens armados assaltaram um comércio de reciclagem no bairro Jardim Eldorado, em Palhoça (SC), na tarde desta terça-feira (3). Durante a ação, sete pessoas foram mantidas sob custódia por cerca de 30 minutos, incluindo uma criança que teve sua mesada de R$ 31 roubada. O prejuízo total relatado pelo estabelecimento foi de R$ 12.031.

De acordo com registros de câmeras de segurança, os suspeitos chegaram ao local fingindo ser clientes interessados na venda de fios de cobre. Logo após a entrada, anunciaram o assalto e obrigaram os funcionários e o filho de um dos trabalhadores a deitarem no chão de uma sala. Os criminosos, que permaneceram de capacete durante todo o tempo, forçaram a realização de transferências via Pix que somaram R$ 10 mil para contas já identificadas pela polícia.

Além das transações bancárias, a dupla subtraiu aproximadamente R$ 2 mil em espécie do caixa e diversos pertences pessoais das vítimas, como relógios, alianças, correntes e aparelhos celulares.

Antes de fugirem, os assaltantes trancaram as vítimas no comércio utilizando cadeados e descartaram os celulares roubados em uma lixeira próxima para dificultar o rastreamento. A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram perícia no local e buscam identificar os autores por meio das imagens e dos dados das contas bancárias utilizadas no crime. Até o momento, ninguém foi preso.



